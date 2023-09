Ζάκυνθος

Ζάκυνθος βιασμός: Σύλληψη 37χρονου μετά από καταγγελία 19χρονης Βρετανίδας

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης παρέσυρε την κοπέλα στο δωμάτιο του κι αφού της έδωσε να εισπνεύσει αμπούλες αερίου γέλιου, τη βίασε.

Συνελήφθη, κατά την αυτόφωρη διαδικασία χθες στον Λαγανά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου, 37χρονος Ζακυνθινός, σε βάρος του οποίου και σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για βιασμό 19χρονης Βρετανίδας, σε ξενοδοχείο του Λαγανά, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, η 19χρονη κατήγγειλε ότι πήγε στο δωμάτιο του 37χρονου, ο οποίος της έδωσε να εισπνεύσει αμπούλες αερίου γέλιου, με αποτέλεσμα όταν εκείνη ζαλίστηκε, να την βιάσει.

Κατά τις έρευνες, μεταξύ άλλων, στο δωμάτιο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

45 φυσίγγια διαμετρήματος 32mm και

2 αμπούλες αερίου γέλιου (laughing gas), με συσκευή εκτόνωσης, καθώς και πλήθος μπαλονιών.

Προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

