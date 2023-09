Ροδόπη

Ροδόπη: δεκάδες αρχαία αντικείμενα εντοπίστηκαν σε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρχαία αντικείμενα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας εντόπισαν αστυνομικοί σε οικεία.

-

(εικόνα αρχείου)

Παράνομα αρχαία αντικείμενα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας εντοπίστηκαν στον Ν. Ροδόπης.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί του τμήματος πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιοτήτων της διεύθυνσης ασφάλειας Θεσσαλονίκης εντόπισαν και συνέλαβαν 72χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, σε οικία ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, σε περιοχή του Νομού Ροδόπης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας ανιχνευτής μετάλλων και 79 αρχαία αντικείμενα που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Πρόκειται για: (15) αρράβδωτους κίονες υστερορωμαικών– παλαιοχριστιανικών χρόνων, (3ος -4ος αι. μ.Χ.), ένα θραύσμα μαρμάρινου αντικειμένου με επεξεργασία, εννέα λίθινα βλήματα (πιθανόν καταπέλτη), μία λίθινη βάση κίονα, δύο τμήματα απολιθωμένων κορμών, ένα στόμιο πηγαδιού, δύο λίθινες λεκάνες, δύο πήλινα σφονδύλια, δύο τμήματα λίθινων εργαλείων –τριπτήρες νεολιθικής εποχής (6.500 π.Χ.-3.000 π.Χ.), μία μολύβδινη άγκυρα με οπή δεσίματος, πέντε τμήματα προϊστορικών λίθινων εργαλείων 4 πελέκεις και 1 σμίλη νεολιθικής εποχής (6.5000 π.Χ.-3.000 π.Χ.), ένα πώμα πίθου, ένα κεραμικό προϊστορικό αδιάγνωστο, με οπές ανάρτησης και διακόσμηση εγχάρακτη, ένα βλήμα σφενδόνης μολύβδινο, 25 λίθινα εργαλεία νεολιθικής εποχής 6.500 π.Χ.-3.000 π.Χ. [3 φολίδες και 22 λεπίδες], ένα λίθινο αδιάγνωστο ακόνι, δύο μεταλλικές σφαίρες (βλήματα κανονιού), μία χάλκινη αιχμή βέλους κλασσικών χρόνων 480 π.Χ.-323 π.Χ., ένα τμήμα χάλκινης πόρπης κλασσικών χρόνων 480 π.Χ.-323 π.Χ., ένα χάλκινο νόμισμα ίσως Ρωμαϊκών χρόνων 27 π.Χ-476 μ.Χ., ένα χάλκινο νόμισμα βυζαντινών χρόνων 330 μ.Χ-1453 μ.Χ. (φόλλις), ένα χάλκινο ενώτιο βυζαντινών χρόνων 330 μ.Χ-1453 μ.Χ., ένα λίθινο εργαλείο νεολιθικής εποχής 6.500 π.Χ.-3.000 π.Χ., ένα τμήμα αγγείου με λαβές, δύο νομίσματα οθωμανικής εποχής (1453 μ.Χ.-1922 μ.Χ.), ένα τμήμα περόνης με διακόσμηση οθωμανικής εποχής (1299 μ.Χ.-1922 μ.Χ.), ένα μεταλλικό δακτύλιο με διακόσμηση και ένα νεώτερο αντικείμενο – μεταλλικό τμήμα ζώνης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στη Χαβάη: Μειώθηκε κατά δεκάδες ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων

Μεξικό: Ο γιός του “Ελ Τσάπο” εκδόθηκε στις ΗΠΑ

Daniel – Λάρισα: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών