Πάτρα: Παρασύρθηκε 8χρονος από ΙΧ

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του νεαρού αγοριού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μεσημβρινές ώρες την Παρασκευή, στην παραλιακή οδό Ναυμαχίας Ναυπάκτου στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, 57χρονος οδηγός Ε.Δ.Χ οχήματος, παρέσυρε 8χρονο αγόρι, το οποίο διέσχιζε κάθετα την παραλιακή οδό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Το αγόρι μεταφέρθηκε από ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και στη συνέχεια για προληπτικούς λόγους στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών ¨ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ¨, απ’ όπου και εξήλθε.

Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου.

