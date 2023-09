Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά και πληρωνόταν με κρυπτονομίσματα! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρέθηκαν δεκάδες κιλά κάνναβης, όπλα και χιλιάδες ευρώ. Πώς δρούσαν, πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

-

Η Ελληνική Αστυνομία - ύστερα από μεγάλη, συντονισμένη και καλά οργανωμένη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη προχώρησε στην εξάρθρωση πενταμελούς εγκληματικής οργάνωσης παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη των πέντε ανδρών (ηλικίας 29, 35, 58, 39 ετών ημεδαποί -οι δύο πρώτοι είχαν συστήσει ως συνδιευθύνοντες την οργάνωση- και 28 ετών αλλοδαπός) και την κατάσχεση περισσότερων των 43 κιλών και 6 λίτρων συνθετικής κάνναβης (νέου τύπου NPS), που εντόπισαν σε αυτοσχέδιο εργαστήριο παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών. Παράλληλα, εντοπίστηκε και βοηθητικός χώρος στην περιοχή της Τριανδρίας, όπου αποθηκεύονταν και φυλάσσονταν οι πρώτες ύλες για την παραγωγή.

Η 5μελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε δρούσε ως εξής:

Παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών σε αυτοσχέδιο, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο

Διεθνές δίκτυο παραγγελιών, μέσω ειδικής πλατφόρμας, διακίνηση σε Ευρώπη και Αμερική με ταχυδρομικά δέματα, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, και σύνταξη δελτίων αποστολής με ψευδή στοιχεία αποστολέα

Διευθέτηση των παραγγελιών, μέσω εφαρμογής ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, και οικονομική συναλλαγή με χρήση ηλεκτρονικών πορτοφολιών – κρυπτονομισμάτων.

Τις έρευνες για την υπόθεση χειρίστηκε η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές της Λιθουανίας, τη συνδρομή της EUROPOL, του γραφείου D.E.A. Αθηνών και υπαλλήλων των Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας και Αθηνών.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, σε συνδυασμό με παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα όπλα και της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αναλυτικά, σε έρευνες οικιών, οχημάτων, του αυτοσχέδιου εργαστηρίου και του προαναφερόμενου βοηθητικού χώρου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

43 κιλά και 254 γραμμάρια συνθετικής κάνναβης σε στερεή μορφή (NPS)

6 λίτρα και 28 ml συνθετικής κάνναβης σε υγρή μορφή (NPS)

Περίπου 2 κιλά κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας

92,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

17 δισκία που εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών

2 πυροβόλα όπλα-πιστόλια

Πιστόλι κρότου – αερίου

Φυσίγγια

Αβολίδοτα φυσίγγια κρότου – αερίου

3 ηλεκτρονικά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων

11 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις συνεννοήσεις τους

Αντικείμενα και εξοπλισμός εργαστηρίου παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών και

126.220 ευρώ.

Κατασχέθηκαν επίσης, πέντε (5) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και τρία δίκυκλα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για τις μετακινήσεις τους, αλλά και για τη διακίνηση των ψυχοτρόπων ουσιών.

Σημειώνεται ότι, κατά το τελευταίο δίμηνο, από τις Αστυνομικές Αρχές της Λιθουανίας είχαν κατασχεθεί οκτώ ταχυδρομικά δέματα που περιείχαν συνθετικές ναρκωτικές ουσίες, προερχόμενα από την πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών δεκαπέντε παραλήπτες.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διακριβωθεί όλο το εύρος των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης και τυχόν διασυνδέσεων αυτής με άλλα ομοειδή δίκτυα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος τους αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό και συστηματικότητα την πολύπλευρη δράση της για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων και κυκλωμάτων διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών

Ειδήσεις σήμερα:

Πλημμύρες - Θεσσαλία: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έστειλε βοήθεια στους πληγέντες μέσω του ΕΕΣ (εικόνες)

Γάλλοι έκρυψαν παράτυπους μετανάστες μέσα σε... καναπέ!

Κρήτη: έκλεψε αμάξι με... βάρκα και σκύλο και τράκαρε