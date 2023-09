Μεσσηνία

Φωτιά στην Μεσσηνία: Σύλληψη για εμπρησμό

Χειροπέδες σε έναν άνδρα για εμπρησμό. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ως υπαίτιο πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια, σε ξηρά χόρτα και ελαιόδεντρα εντός αγροτικής έκτασης, στην Κυδωνίτσα Μεσσηνίας προχώρησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Καλαμάτας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

