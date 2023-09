Κοζάνη

Κοζάνη: Βγήκαν μαχαίρια τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδα νεαρών επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν άντρα στην πλατεία Ελευθερίας.

-

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Κοζάνη τα ξημερώματα της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου.

Όπως μεταδίδει το kozanimedia.gr, περίπου στην 01.00 άτομα νεαρής ηλικίας τραυμάτισαν με μαχαίρι έναν άνδρα στο κέντρο της Κοζάνης και συγκεκριμένα στην πλατεία Ελευθερίας.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε τραυματισμένος στο πόδι, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ομάδα «ΔΙΑΣ», ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο τραυματισμένος στον μηρό άνδρας αρνήθηκε να αναφέρει τι ακριβώς συνέβη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία Daniel – Λιβύη: Ξεπέρασαν τους 11300 οι νεκροί στην Ντέρνα

Στόλτενμπεργκ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είναι μακρύς

Ασπρόπυργος: Έκαψαν λεωφορείο – συγκρούσεις με τα ΜΑΤ (εικόνες)