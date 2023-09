Μεσσηνία

“Daniel” - Βόλος: Χωρίς νερό για 13η ημέρα η πόλη

Οι κάτοικοι βρίσκονται σε ετοιμότητα και με το φόβο της υπερχείλισης της Κάρλας, που λόγω των πλημμυρών έφτασε και ξεπέρασε τα επίπεδα του 1962 όταν άρχισε η αποξήρανσή της.

Στη Μαγνησία τα συσσωρευμένα από την θεομηνία προβλήματα εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους κατοίκους αλλά σιγά - σιγά άρχισαν να διαφαίνονται και κάποια αισιόδοξα μηνύματα δίνοντας ελπίδες βελτίωσης, όπως η κατάσταση στην υπερχειλισμένη λίμνη Κάρλα.

Η στάθμη των υδάτων στην Κάρλα σταδιακά υποχωρεί και απομακρύνεται ο κίνδυνος να πλημμυρίσουν τα παρακάρλια χωριά στη Μαγνησία και τη Λάρισα, αφού η ροή των νερών του Πηνειού προς την περιοχή βαίνει μειούμενη αλλά και έχει ανοίξει η σήραγγα μήκους 11 περίπου χιλιομέτρων που αποστραγγίζει τη λίμνη μεταφέροντας νερά προς τον Παγασητικό Κόλπο.

Οι κάτοικοι όμως στο Στεφανοβίκειο, τον Ριζόμυλο και τα Κανάλια της Μαγνησίας, όπως και στα χωριά Σωτήριο, Αχίλλειο, Μόδεστος και Αμυγδαλή της Λάρισας εξακολουθούν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και με το φόβο της υπερχείλισης της Κάρλας, που λόγω των πλημμυρών έφτασε και ξεπέρασε τα επίπεδα του 1962 όταν άρχισε η αποξήρανσή της.

Στον Βόλο η κατάσταση παραμένει απογοητευτική στον τομέα της υδροδότησης της πόλης, αφού για 13η ημέρα οι κάτοικοι του πολεοδομικού συγκροτήματος στερούνται του πόσιμου νερού, καθώς το παρεχόμενο νερό δεν είναι κατάλληλο, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουν γίνει και τις αναφορές του υπουργείου Υγείας.

Στη λάσπη παραμένουν μεγάλες περιοχές των συνοικιών που επλήγησαν από τα νερά του χειμάρρου Κραυσίδωνα που σάρωσαν τα πάντα στις συνοικίες Παλαιό Λιμεναρχείο, Παλαιά, Παπαδιαμάντη, Νεάπολη, Άγιος Παντελεήμονας ,Οινόπνευμα και Νέο Δέλτα, παρά τις προσπάθειες των δεκάδων συνεργείων που εργάζονται πυρετωδώς για τον καθαρισμό των δρόμων και των κατοικιών στις περιοχές αυτές.

Το σύννεφο σκόνης που αιωρείται στην ατμόσφαιρα του Βόλου εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους Βολιώτες που κινούνται στο κέντρο και στις πληγείσες συνοικίες, αφού η ξεραμένη λάσπη μετατρέπεται σε λευκή σκόνη που σκεπάζει τα πάντα.

«Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στις ακτές και τις παραλίες του Παγασητικού όπου απίστευτες ποσότητες από φερτές ύλες καλύπτουν κάθε επιφάνεια και καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση στη θάλασσα για όσους θέλουν να κολυμπήσουν και γι αυτό έχει ζητηθεί από το Ιδρυμα Λασκαρίδης να στείλει το σκάφος "Typhoon" και στον Παγασητικό για τον καθαρισμό των ακτών. Ήδη το "Typhoon" δραστηριοποιείται στις ανατολικές ακτές του Πηλίου και έχουν καθαριστεί οι παραλίες του Αη Γιάννη και Παπά Νερό βγάζοντας εκατοντάδες τόνους σκουπιδιών και φερτών υλών από την πρόσφατη θεομηνία».

