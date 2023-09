Μαγνησία

Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο - 42χρονος συνεθλίβη από πρέσα

Φρικτός θάνατο βρήκε εργαζόμενος σε χαλυβοργική μονάδα. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 9.30 το πρωί στη Χαλυβουργία Ελλάδος στη Β' ΒΙΠΕ Βόλου με θύμα έναν εργαζόμενο τη στιγμή που συντηρούσε μηχάνημα του εργοστασίου.

Πρόκειται για έναν άνδρα 42 ετών που ανασύρθηκε νεκρός από μηχάνημα πρέσας της μεγάλης χαλυβουργικής μονάδας που εργαζόταν, την ώρα που ως συντηρητής του μηχανήματος ασχολούνταν με τη συντήρησή του.

Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα όταν η πρέσα, για άγνωστους λόγους, τέθηκε ξαφνικά σε λειτουργία και ενώ ο εργαζόμενος βρισκόταν κάτω από το μηχάνημα με αποτέλεσμα να συνθλιβεί.

Ενημερώθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ και η σορός του 42χρονου μεταφέρθηκε στο "Αχιλλοπούλειο" Νοσοκομείο Βόλου.

