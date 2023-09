Μαγνησία

Βόλος - Εργατικό δυστύχημα: Ο άτυχος άνδρας είχε αρραβωνιαστεί πριν λίγες ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύ το πένθος στο Βελεστίνο, που διέμενε ο άτυχος 28χρονος που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα.

-

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία ο θάνατος του 28χρονου το πρωί της Κυριακής, σε εργατικό δυστύχημα στην Χαλυβουργία Βόλου κατά τη διάρκεια συντήρησης μηχανήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος Μιχάλης Σαββανάκης, ασχολούνταν με την συντήρηση μηχανήματος και ενώ έκανε εργασίες σε χώρο εκτός παραγωγής, κάτω από άγνωστες συνθήκες, το μηχάνημα μπήκε σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο πήγε στην βιομηχανία και μετέφερε τη σορό του εργαζόμενου στο Νοσοκομείο Βόλου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Ο άτυχος εργαζόμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε στο Βελεστίνο, ενώ πριν λίγες ημέρες είχε αρραβωνιαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Νέο εργατικό δυστύχημα μέσα σε λίγες ώρες

Χανιά - Μαρτυρία στον ΑΝΤ1: Έπεσα στη θάλασσα με το αυτοκίνητο από τον καταπέλτη (βίντεο)

Εκλογές - Τσίπρας: βιάστηκαν όσοι κήρυξαν “απόντα” τον ΣΥΡΙΖΑ