Αλεξανδρούπολη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένα βαγόνια του ΟΣΕ (εικόνες)

Η φωτιά προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς ξέσπασε δίπλα σε κατοικημένη περιοχή.

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή πίσω από την περιοχή Άγιος Νεκτάριος στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε – από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – στην περιοχή, έκαψε παλιά βαγόνια του ΟΣΕ και ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο για την κατάσβεση της επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η ανησυχία των κατοίκων ήταν μεγάλη καθώς η φωτιά μαινόταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα e-evros.gr, μαρτυρίες κάνουν λόγο για ολοσχερή καταστροφή των βαγονιών στην περιοχή πίσω από τον άγιο Νεκτάριο και ανάμεσα στο νέο κολυμβητήριο της πόλης.

