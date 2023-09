Λασιθίου

Διαρρήξεις στην Ιεράπετρα: Πως ο “ποντικός”… πιάστηκε στην “φάκα”

Η Αστυνομία κατάφερε να συλλάβει τον άντρα που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής, βάζοντας στο στόχαστρο του, σπίτια κι αυτοκίνητα.

Στην εξιχνίαση οκτώ υποθέσεων κλοπών-διαρρήξεων σε οικίες και οχήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Ιεράπετρας.

Επτά από τις κλοπές-διαρρήξεις ήταν τελεσμένες και μια ήταν απόπειρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα από την 06.08.2023 έως την 14.09.2023 ένας άντρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, είχε διαπράξει τις συνολικά οχτώ κλοπές-διαρρήξεις με λεία χρήματα, εργαλεία και διάφορα αντικείμενα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Ιεράπετρας.

