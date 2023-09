Χανιά: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε στάση λεωφορείου (εικόνες)

Χανιά

Όλα ξεκίνησαν μετά από μια καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 3 οχήματα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί, έξω από το δημαρχείο Πλατανιά στο Γεράνι.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει πάνω σε στάση λεωφορείου.

Από την σύγκρουση προέκυψαν μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα ενώ οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Όπως είναι προφανές κι από τις εικόνες, από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποια θα ήταν η κατάληξη αν στη στάση του λεωφορείου υπήρχε κόσμος που θα περίμενε.

