Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαρκείας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 4 μήνες, λόγω εργασιών στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο εργασιών του Μετρό για την κατασκευή του Σταθμού Βενιζέλου ισχύουν από το πρωί της Τρίτης 19/9/23 στις 7 το πρωί και για τέσσερις μήνες.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

-Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο νότιο τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Ερμού έως τη συμβολή της με την οδό Εγνατία.

-Η κυκλοφορία του νότιου κλάδου της οδού Ελ. Βενιζέλου θα αποκαθίσταται μέσω των οδών Ερμού και Αγίας Σοφίας.

