Χίος

Χίος: θρίλερ με τον εντοπισμό σορού στους Τρεις Μύλους Βροντάδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μυστήριο με τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα. Πώς συνδέεται με τον εντοπισμό καμένου αυτοκινήτου πριν από λίγες ώρες.

-

Η σορός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή των τριών μύλων Βροντάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politischios.gr ο άνδρας επέβαινε σε όχημα το οποίο κάηκε το βράδυ της Κυριακής ωστόσο το πτώμα του εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας λίγα μέτρα πιο μακριά από το καμένο αυτοκίνητο, στα βράχια της περιοχής

Το σημείο έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ξέχασαν παιδί σε σχολικό λεωφορείο

Θερμαϊκός: Ψαράδες εντόπισαν νεκρή αγελάδα να επιπλέει στη θάλασσα (εικόνες)

Μηχανοκίνητος αθλητισμός: Νεκρός ο Φίλιπο Μομέτο - Ήταν μόλις 24 ετών