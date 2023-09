Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Απαγωγή” εργαζόμενου σε πρατήριο καυσίμων

Ομάδα ανδρών άρπαξε τον υπάλληλο, ενώ εργαζόταν σε πρατήριο καυσίμων και τον έβαλε με το ζόρι στο αυτοκίνητο. Τι κρύβεται πίσω από την νέα υπόθεση αρπαγής.

Ελεύθερο άφησαν λίγες ώρες μετά από την αρπαγή του, έναν Πακιστανό, στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία στις 19:40, ομάδα 4-5 ατόμων, πιθανόν Ρομά, άρπαξαν και επιβίβασαν με τη βία έναν Πακιστανό στο όχημά τους από πρατήριο καυσίμων στην οδό Μοναστηρίου, στην περιοχή του Κορδελιού. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Λίγη ώρα αργότερα, τον άφησαν ελεύθερο και ο ίδιος επέστρεψε στο βενζινάδικο στην περιοχή του Κορδελιού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είχαν προσωπικές διαφορές για διάφορες παράνομες πράξεις. Ο Πακιστανός είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

