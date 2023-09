Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την έδειρε και μετά της έδωσε μαχαίρι για να τον σκοτώσει!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 40χρονος δράστης δεν άντεξε την απόφαση της 25χρονης συντρόφου να χωρίσουν και βιαιοπράγησε εναντίον της. Αυτή όμως δεν ήταν η πρώτη φορά…

-

Η προσπάθεια επανασύνδεσης του ζευγαριού απέτυχε και όταν η 25χρονη ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή πως θα κάνει μια νέα αρχή την περίμενε ο ξυλοδαρμός. Όπως αναφέρει το gegonota.news, ο 40χρονος πήγε σπίτι της και οι γείτονες αναγκάστηκαν να καλέσουν δύο φορές την αστυνομία. Εκείνη είπε στους αστυνομικούς δικαιολογίες και συνέχισε να παραμένει στον ίδιο χώρο με τον 40χρονο.

«Άρχισε όμως πάλι να φωνάζει και να βρίζει. Πήρε ένα μαχαίρι και μου ζητούσε να τον σκοτώσω . Του ζήτησα να χαμηλώσει τους τόνους και πάνω στη φασαρία, με χτύπησε με το χέρι στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να ανοίξει το πάνω χείλος μου και να προκληθεί αιμορραγία και να πρηστεί το μάτι μου. Στα χρόνια της κοινής μας ζωής έδειξε βιαιότητα ακόμα τρεις φορές», είπε χθες η γυναίκα στην κατάθεσή της.

Μετά το χτύπημα κάλεσε η ίδια την αστυνομία και ο 40χρονος συνελήφθη, ενώ η ίδια πήγε στο Νοσοκομείο.

Χθες ζήτησε την τιμωρία του και εκείνος στην απολογία του είπε πως δεν άντεξε την απόρριψη ενώ είχαν συμφωνήσει να κάνουν προσπάθεια επανασύνδεσης.

Ο 40χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία και καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “Απαγωγή” εργαζόμενου σε πρατήριο καυσίμων

Disney World: Αρκούδα περιφερόταν στο πάρκο ψυχαγωγίας (εικόνες)

Λαμία: Ο Δήμαρχος καταγγέλλει δολοφονική επίθεση σε βάρος του (εικόνες)