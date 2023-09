Ηράκλειο

Ηράκλειο: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αεροσκάφος της πτήση της Air Algeria που αναχώρησε από την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό το Αλγέρι, ζήτησε την άδεια για έκτακτη προσγείωση στο Ηράκλειο.

-

Απρόσμενη εξέλιξη είχε η πτήση της Air Algeria που αναχώρησε από την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό το Αλγέρι. Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί τα ξημερώματα της Τρίτης 19 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο προκειμένου να αποβιβαστεί μία επιβάτιδα, η οποία αδιαθέτησε εν πτήσει.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν αρμόδιες πηγές στην ΕΡΤ, η 56χρονη γυναίκα εκδήλωσε λιποθυμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να ζητηθεί από το πλήρωμα η προσγείωση εκτάκτως του αεροσκάφους στον αερολιμένα Ηρακλείου. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 5.10 τα ξημερώματα και η 56χρονη με τον 22χρονο γιο της αποβιβάστηκαν, πριν συνεχίσει την πτήση του για το Αλγέρι.

Ήδη από τις αερολιμενικές αρχές είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά και ο γιατρός του αερολιμένα και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “Απαγωγή” εργαζόμενου σε πρατήριο καυσίμων

Disney World: Αρκούδα περιφερόταν στο πάρκο ψυχαγωγίας (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την έδειρε και μετά της έδωσε μαχαίρι για να τον σκοτώσει!