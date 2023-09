Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη ψυχιάτρου που καταδίωξε με αυτοκίνητο την οικογένειά του

«Φοβόμουν ότι θα μου απαγάγει τα παιδιά και θα μου κάνει κακό», είπε στην κατάθεσή του. Η ποινή που του επιβλήθηκε.

Ψυχίατρος καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, επειδή καταδίωξε με το αυτοκίνητό του την εν διαστάσει σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους που βρίσκονταν σε άλλο αυτοκίνητο. Το περιστατικό διαδραματίστηκε τον Απρίλιο του 2016 και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η καταδίωξη ξεκίνησε από το Μελισσοχώρι και ολοκληρώθηκε στον Άγιο Παύλο, ακολουθώντας μία πορεία αρκετών χιλιομέτρων, κατά την οποία ο κατηγορούμενος παραβίασε κόκκινους σηματοδότες, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον ψυχίατρο για ενδοοικογενειακή απειλή και τον απάλλαξε -λόγω αμφιβολιών- για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 3 χρόνια φυλάκιση, με αναστολή.

Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, καθώς φέρεται να ζει πλέον στο εξωτερικό, ενώ εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

«Φοβόμουν ότι θα μου απαγάγει τα παιδιά και θα μου κάνει κακό» είπε, μεταξύ άλλων, στην κατάθεσή της η πρώην σύζυγός του, η οποία είχε καταστεί κι αυτή κατηγορούμενη για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και αθωώθηκε στο προηγούμενο δικαστήριο.

