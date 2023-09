Πολιτισμός

Το Ζαγόρι Ιωαννίνων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Η απαράμιλλη ομορφιά ηπειρώτικου τοπίου και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής θεωρήθηκαν από τον οργανισμό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του πλανήτη.

Στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εγγράφηκε το Ζαγόρι, στο πλαίσιο της 46ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο Ριάντ.

«Για πρώτη φορά, εγγράφεται στον Κατάλογο ένα πολιτιστικό αγαθό της χώρας μας, το οποίο αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της νεώτερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όλες οι μέχρι σήμερα ελληνικές εγγραφές αφορούσαν σε αγαθά της Αρχαιότητας ή του Βυζαντίου» τονίζει σε δήλωση της η υπουργός Πολιτισμού.

«Ο διεθνής Οργανισμός αναγνώρισε την εξέχουσα οικουμενική αξία της αρχιτεκτονικής των Ζαγοροχωρίων, ως ένα εξαιρετικό δείγμα επιβίωσης και αλληλεπίδρασης της βυζαντινής και οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Αναγνώρισε την αυθεντικότητα και ακεραιότητα του αγαθού, συστατικά απαραίτητα προκειμένου να περιληφθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς» προσθέτει η Λίνα Μενδώνη, εκφράζοντας ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας και υποστήριξαν το όλο εγχείρημα.

«Τους συναδέλφους υπουργούς στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων, για τις ατέλειωτες ώρες εθελοντικής εργασίας. Τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον Δήμαρχο Ζαγορίου Γιώργο Σουκούβελο και τους κατοίκους του Ζαγορίου, για την υποστήριξη, με κάθε τρόπο, αυτής προσπάθειας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ και συγχαίρω τα μέλη της αντιπροσωπείας μας στην Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που σήκωσαν το βάρος της υποστήριξης της υποψηφιότητας. Την επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας Πρέσβη και Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO Μαρία Διαμαντοπούλου, την επικεφαλής της ομάδας των εμπειρογνωμόνων μας επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων Δρ Ευγενία Γερούση, την Εθνική Εκπρόσωπό μας για τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO Κωνσταντίνα Μπενίση και την αν. Εθνική Εκπρόσωπο Βασιλική Δημητροπούλου. Η εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο της 46ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο Ριάντ, αποτελεί πρόσκληση και υποχρέωση της χώρας μας να διατηρήσει και να προστατεύσει αλώβητη αυτήν κληρονομιά, που από σήμερα καθίσταται παγκόσμια» καταλήγει η υπουργός Πολιτισμού.

