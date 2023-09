Ηράκλειο

Τροχαίο: Αυτοκίνητο “προσγειώθηκε” σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 22 ετών τραυματίστηκαν. Πώς σημειώθηκε το ατύχημα που σήκωσε στο "πόδι" μία γειτονιά.

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες δύο νεαρούς ηλικίας 20 και 22 ετών σημειώθηκε στις Μοίρες αργά το απόγευμα της Τρίτης 19 Σεπτεμβρίου, όταν το Ι.Χ αυτοκίνητο που επέβαιναν , έφυγε από το δρόμο κι αφού κτύπησε πάνω σε στύλο της ΔΕΗ στη συνέχεια "προσγειώθηκε", ανατράπηκε και αφού σύρθηκε αρκετά μέτρα, κατέληξε στην αυλή γειτονικής με το δρόμο κατοικίας.

Έντρομοι οι γείτονες που άκουσαν τον δυνατό θόρυβο, βγήκαν έξω και είδαν το αυτοκίνητο τούμπα στην πίσω αυλή της κατοικίας.

Αμέσως κάλεσαν την τροχαία όπου ανέλαβε να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ενώ τους δυο νέους παρέλαβε το ασθενοφόρο για πρώτες βοήθειες και μεταφορά στο εφημερεύον νοσοκομείο.

