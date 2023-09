Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτέθηκε σε βοσκό και τον έστειλε σε νοσοκομείο

Η αρκούδα τράπηκε σε φυγή πριν συμβεί κάτι χειρότερο, όταν επενέβησαν τα σκυλιά του άτυχου βοσκού.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό με επίθεση αρκούδας και τραυματισμό βοσκού, καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή «Άγιοι Απόστολοι» της ορεινής Κοινότητας Μερκάδας του Δήμου Μακρακώμης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο 63χρονος βοσκός αναζητούσε ένα από τα ζώα του κοντά στη στάνη, ακολουθώντας τα σκυλιά του που γαύγιζαν ασταμάτητα κοντά σε μια πηγή.

Σε εκείνο το σημείο γύρω στις 7 το απόγευμα, σύμφωνα με τον ίδιο, δέχτηκε την επίθεση από την αρκούδα που τον τραυμάτισε αρκετά σοβαρά στο πρόσωπο πριν τραπεί σε φυγή πιθανότατα από τα σκυλιά που είχε μαζί του.

Η σύζυγός του κι άλλοι κυνηγοί που βρισκόντουσαν στην περιοχή (Τετάρτη επιτρέπεται το κυνήγι αγριόχοιρου) φρόντισαν για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Καρπενησίου, όπου του τοποθετήθηκαν ράμματα.

