Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση γκρέμισε τζαμαρία καταστήματος (εικόνες)

Μετά τη σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, το ένα ΙΧ κατέληξε στην τζαμαρία του ιχθυοπωλείου. Τι έδειξε το ακλοτέστ στους οδηγούς.

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σημειώθηκε στη 1.15 τα ξημερώματα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών να καταλήξει στη τζαμαρία ιχθυοπωλείου.

Στο σημείο κλήθηκε η Τροχαία, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο ένας από τους τρεις οδηγούς που ενεπλάκησαν στο τροχαίο οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και κατά συνέπεια βεβαιώθηκε εις βάρος του διοικητικό πρόστιμο.

Φωτογραφία: grtimes.gr

