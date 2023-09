Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Σύλληψη 65χρονου για απόπειρα βιασμού και ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 64χρονη γυναίκα κατήγγειλε μια μέρα τον ξυλοδαρμό την απόπειρα βιασμού, λέγοντας ότι δεν το έκανε αμέσως γιατί ντρεπόταν την κόρη της.

-

Συνελήφθη ένας 65χρονος, αλβανικής καταγωγής, στη Ζάκυνθο και οδηγείται στον εισαγγελέα, με τις κατηγορίες απόπειρας βιασμού, σωματικής βλάβης, απειλή και εξύβριση, σε βάρος της 64χρονης συντρόφου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 64χρονη, επίσης από την Αλβανία, κατήγγειλε ότι ο 65χρονος της επιτέθηκε και την χτύπησε.

Μετά την καταγγελία που έγινε την Τρίτη, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, αρχικά μόνο για τις κατηγορίες της σωματικής βλάβης, της απειλής και της εξύβρισης.

Η 64χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου όπου και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Την επομένη το πρωί, η 64χρονη κατήγγειλε και την απόπειρα βιασμού η οποία και προστέθηκε στις κατηγορίες εναντίον του 65χρονου.

Η 64χρονη είπε ότι δεν αναφέρθηκε στην απόπειρα βιασμού από την πρώτη στιγμή γιατί ντράπηκε επειδή ήταν η κόρη της έξω από το δωμάτιο του νοσοκομείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Πρόβατα έφαγαν 100 κιλά χασίς και... την άκουσαν

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτέθηκε σε βοσκό και τον έστειλε σε νοσοκομείο

Ωρωπός: Βρέθηκε προφυλακτικό στο στομάχι σκύλου – υποψίες ότι έπεσε θύμα βιασμού