Κως: Δικάζεται για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης της συντρόφου του

αίσθηση προκαλεί το βούλευμα στο οποίο περιγράφεται επαναλαμβανόμενη δράση του κατηγορούμενου με θύμα το ανήλικο κορίτσι.

Μια φρικιαστική υποθέση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκου προσδιόρισε προς δικάσιμο την 6η Νοεμβρίου 2023 η Εισαγγγελία Εφετών Δωδεκανήσου.

Κατηγορούμενος είναι ένας 52χρονος ημεδαπός για τις πράξεις της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει τα δώδεκα (12) έτη της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση, της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα δώδεκα (12) αλλά όχι τα δεκατέσσερα (14) έτη κατ’εξακολούθηση, της κατάχρησης ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα δώδεκα (12) έτη κατ’ εξακολούθηση, της κατάχρησης ανηλίκου που έχει συμπληρώσει τα δώδεκα (12) αλλά όχι τα δεκατέσσερα (14) έτη κατ’εξακολούθηση και της ενδοοικογενειακής απειλής.

Η σε βάρος του κατηγορούμενου προαναφερόμενη ποινική δίωξη ασκήθηκε μετά από αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση που διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Κω, με αφορμή την από 7 Νοεμβρίου 2019 έκθεση ένορκης εξέτασης της 39χρονης αλλοδαπής μητέρας του θύματος.

Η εγκαλούσα διαβιεί στην Κω μαζί με την ανήλικη θυγατέρα της, τον γιό της τον οποίο έχει αποκτήσει με τον κατηγορούμενο, τον κατηγορούμενο και κατά τα δύο τελευταία έτη με τη μητέρα του. Μετά τη γέννηση του παιδιού τους και επειδή η εγκαλούσα αφενός αφιέρωνε πολλές ώρες στην ανατροφή του, αφετέρου εργαζόταν, η ανήλικη περνούσε πολλές ώρες με τον κατηγορούμενο.

Η σχέση του κατηγορούμενου με την ανήλικη ήταν πολύ καλή, την βοηθούσε στο διάβασμα, έπαιζαν και πήγαιναν βόλτες, αναπληρώνοντας το πατρικό πρότυπο. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα ο 52χρονος εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη της μητέρας της ανήλικης στο πρόσωπό του, την έλλειψη του φυσικού πατέρα της ανήλικης και την ευαλωτότητά της, σε μη επακριβώς προσδιορισθέν χρονικό σημείο, πάντως από τον μήνα Ιούλιο του έτους 2017 και εντεύθεν, εντός της οικίας που συγκατοικούσε, με την ανήλικη, ζήτησε από αυτή ένα βράδυ να τον χαϊδέψει ανάμεσα στα πόδια του, επιθυμία που η ανήλικη θεώρησε περίεργη, αλλά έπραξε όπως της ζητήθηκε ενόψει της εμπιστοσύνης που είχε στο πρόσωπό του.

Η μητέρα της ανήλικης, η οποία κοιμόταν, φέρεται να ξύπνησε αιφνιδίως και μόλις αντιλήφθηκε αυτό που έκανε η ανήλικη, της ζήτησε επιτακτικά, να σταματήσει να τον χαϊδεύει και να μην ξανακάνει κάτι τέτοιο σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος της το ζητήσει. Ακολούθως, κατά την περίοδο του τέλους του θέρους του έτους 2018, ενώ η ανήλικη πήγαινε για ύπνο τη νύχτα στο κρεβάτι που κοιμόταν η μητέρα της και ο κατηγορούμενος, ξαπλώνοντας ανάμεσά τους, νυχτερινές ώρες, ενώ κοιμόταν ξυπνούσε και συνειδητοποιούσε ότι ο κατηγορούμενος την χάϊδευε στο σώμα της με τρόπο που την έκανε να αισθάνεται άβολα.

Επιπλέον, σε μη επακριβώς προσδιορισθέν χρονικό σημείο, πάντως κατά τις αρχές Ιουλίου του έτους 2019 και κατά το χρονικό διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου 2019 έως και την 4η Νοεμβρίου 2019, νυχτερινές ώρες που η ανήλικη είχε ξαπλώσει στο κρεβάτι, ανάμεσα στον κατηγορούμενο και στη μητέρα της, φέρεται να προέβη σε θωπείες. Εντεύθεν, την 4η Νοεμβρίου 2019, νυχτερινές ώρες, ο κατηγορούμενος φέρεται να άγγιξε την ανήλικη στα γεννητικά της όργανα, ενώ κοιμόταν και ξύπνησε ταραγμένη. Η ανήλικη φέρεται να ήθελε να σταματήσει αυτό που γινόταν και αποφάσισε να μιλήσει πρωινές ώρες της 4ης Νοεμβρίου 2019 σε τρεις συμμαθήτριές της, εκ των οποίων μία μετέφερε τα όσα τους εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα της κι εκείνη, με τη σειρά της, ενημέρωσε την εγκαλούσα.

Η εξακολουθητική τέλεση γενετήσιων πράξεων από τον κατηγορούμενο φέρεται να βεβαιώθηκε και από κατάθεση της μητέρας της φίλης της ανήλικης που υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η ανήλικη μύριζε άσχημα τις τελευταίες ημέρες στο σχολείο επειδή φοβόταν να κάνει μπάνιο καθώς η πόρτα του μπάνιου δεν κλείδωνε. Ανάλογη κατάθεση δόθηκε και από την μητέρα άλλης φίλης της ανήλικης.

Μια φίλη της κατέθεσε ότι η συμπεριφορά της παθούσας, κατά το διάστημα που ελάμβαναν χώρα οι γενετήσιες πράξεις του κατηγορούμενου σε βάρος της, είχε μεταβληθεί σημαντικά, πηγαίνοντας στο σχολείο νευριασμένη, κλαίγοντας πολλές φορές αδικαιολόγητα και μη έχοντας εμφανώς καλή διάθεση. Τα ανωτέρω φέρονται να επιρρωνύονται από το περιεχόμενο των μηνυμάτων, μέσω της πλατφόρμας «viber», που ανταλλάχθηκαν ανάμεσα στην παθούσα και συμμαθήτριά της από την 12η Οκτωβρίου 2019 έως και την 6η Νοεμβρίου 2019.

Η φίλη της μάλιστα την συμβούλεψε να τηλεφωνήσει στο Χαμόγελο του Παιδιού και να καταγγείλει τον κατηγορούμενο! Ο κατηγορούμενος απολογούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη, ότι οι πράξεις για τις οποίες καταγγέλλεται αποτελούν μύθευμα προκειμένου να κατορθώσει η εγκαλούσα να διαφύγει στο εξωτερικό παίρνοντας μαζί της το ανήλικο τέκνο τους.

dimokratiki.gr

