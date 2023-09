Αιτωλοακαρνανία

Εργατικό δυστύχημα – Αγρίνιο: 24χρονος σκοτώθηκε την πρώτη μέρα στη δουλειά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος νέος παρασύρθηκε από εκσκαφέα κατά τη διάρκεια εργασιών αποχέτευσης.

-

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 24χρονο, ο οποίος είχε πάει σήμερα για πρώτη ημέρα στη δουλειά του, έγινε το πρωί της Παρασκευής (22/9) στο Αγρίνιο. Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Αγρινίου που εκτελούνταν από συνεργείο ανάδοχου εργολάβου στο Ρέμα Ρεμπελιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα karvasaras.gr, ο 24χρονος αλβανικής υπηκοότητας φαίνεται να παρασύρθηκε από εκσκαφέα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο νεαρός άνδρας παρελήφθη νεκρός από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.

Έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του 24χρονου, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από τις αστυνομικές αρχές, που έχουν σχηματίσει σχετική δικογραφία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα agrinionews.gr, στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΔΕΥΑ, ενώ στο εργοτάξιο βρίσκονταν πολλά άτομα που αναμένεται να καταθέσουν για τα όσα συνέβησαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στον Κορινθιακό: 14 δονήσεις σε 12 ώρες

Νέες ταυτότητες: Ανοίγει η πλατφόρμα - Οδηγός για τις αιτήσεις

Τυνησία: Οι γελοιογραφίες του πρωθυπουργού και η σύλληψη του Ομράν