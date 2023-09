Βοιωτία

Θήβα: Πτώση αεροσκάφους - Νεκρός ο πιλότος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη για τον χειριστή του είχε η πτώση του μονοκινητήριου αεορσκάφους. Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο.

-

Σε αεροπορικό δυστύχημα κατέληξε η πτώση αεροσκάφους της Αερολέσχης Θηβών, γύρω στις 12:00 του Σαββάτου καιι σε χτήμα κοντά στον διαδρόμο της Αερολέσχης.

Το μικρό αεροσκάφος με το χειριστή του κατέπεσε κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, όταν ο ο 37χρονος πιλότος προσπαθούσε να το απογειώσει. Το αεροσκάφος δεν επαιρνε ύψος και τελικώς καρφώθηκε στο έδαφος, λίγα μέτρα από τον διάδρομο.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θηβών για τον απεγκλωβισμό του χειριστή.

Ο χειριστής και μοναδικός επιβαίνοντας του αεροσκάφους είχε εγκλωβιστεί σε αυτό και δεν έδινε σημεία ζωής. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειιες των διασωστών που έσεπυσαν επί τόπου, ο άνδρας μεταφέθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο της Θήβας

Παρόμοιο δυστύχημα θυμίζουμε ότι είχε σημειωθεί και τον περασμένο Οκτώβριο.

Πηγή υλικού: Tvstar.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Διαρρήκτες “άδειασαν” μαγαζί δίπλα από αστυνομικό τμήμα (βίντεο)