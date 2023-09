Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Διαρρήκτης: Τον “τσάκωσαν” περαστικοί και συνελήφθη (εικόνες)

Πώς οι περαστικοί κατάλαβαν ότι πρόκειται για εισβολέα και όχι για πρόσωπο της επιχείρησης και ακινητοποίησαν τον νεαρό.

«Στα πράσα» τσάκωσαν πολίτες έναν διαρρήκτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που προσπαθούσε να μπει σε χρυσοχοείο. Το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 14.00 το Σάββατο το μεσημέρι, στη διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 50 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πολίτες αντιλήφθηκαν τις κινήσεις του δράστη και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, πριν προλάβει να μπει στο κατάστημα για να κλέψει.

Αμέσως ειδοποίησαν την Αστυνομία όπου έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε πάνω του ένα ψεύτικο όπλο.

