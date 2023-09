Φθιώτιδα

Λαμία - Διαρρήξεις: Την έκλεβε η γειτόνισσά της

Οι κάμερες σκόνταψαν σε γνωστή φυσιογνωμία. Τι ισχυρήστηκε η γειτόνισσα για την υπεράσπισή της.

Η προηγμένη τεχνολογία με ασύρματη μετάδοση από κάμερες ασφαλείας των εικόνων μέσα από το σπίτι της, βοήθησε μια γυναίκα στη νότια Λαμία, να λύσει το «μυστήριο» με τα εξαφανισμένα κοσμήματά της, αλλά και να συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ο άνθρωπος που τα είχε αφαιρέσει και που προσπάθησε να κλέψει ξανά.

Όλα έγιναν το πρωί της Παρασκευής όταν στο τηλεφωνικό κέντρο της Αστυνομίας μια γυναίκα κάλεσε να καταγγείλει ότι εκείνη τη στιγμή μια άγνωστη γυναίκα με μαύρα, ήταν μέσα στο σπίτι της στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας, και έκλεβε. Την είχε δει μέσα από το κινητό της, καθώς είχε βάλει ασύρματες κάμερες μετά από τη μυστηριώδη εξαφάνιση κάποιων κοσμημάτων της. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της Ασφάλειας έφτασαν γρήγορα στο σημείο όπου πράγματι, εντόπισαν και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω μια γυναίκα.

Όπως αποδείχτηκε δεν επρόκειτο για μια άγνωστη η οποία έτυχε να βάλει στόχο το συγκεκριμένο σπίτι, αλλά για μια πολύ γνωστή γειτόνισσα. Η δράστιδα είχε καταφέρει να αποσπάσει τα κλειδιά του σπιτιού από άλλη, ηλικιωμένη γειτόνισσα στην οποία τα είχε εμπιστευτεί η ιδιοκτήτρια. Έτσι έμπαινε χωρίς παραβίαση ούτε ίχνος διάρρηξης.

Επάνω της βρέθηκαν 100 ευρώ που είχε προλάβει να αφαιρέσει από το σπίτι, τα οποία κατασχέθηκαν και επεστράφησαν στην νόμιμη κάτοχό τους, ενώ φέρεται να ήταν η δράστιδα και της προηγούμενης κλοπής κατά την οποία είχαν χαθεί τα κοσμήματα. Η συλληφθείσα σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είναι κλεπτομανής, ενώ αναμένεται να σχηματιστεί σε βάρος της σχετική ποινική δικογραφία.

