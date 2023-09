Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τον εκβίαζαν να φύγει από το σπίτι του και του το έκλεψαν

Μαρτύριο για έναν άνδρα που έπεσε θύμα εκβιασμού από τρία άτομα.

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες που σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης εμπλέκονται σε υπόθεση εκβιασμού 32χρονου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, εξιχνίασαν την απόπειρα εκβίασης καθώς πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας και του Τμήματος Ασφαλείας Δέλτα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν τρία άτομα, για έναν εκ των οποίων εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη έξι ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της ληστείας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, απόπειρας εκβίασης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κλοπής.

Πρόκειται για άτομα, ηλικίας από 22 έως 47 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία από τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους, με την απειλή πως θα εξαναγκάσουν δια της βίας τον παθόντα να εγκαταλείψει το σπίτι του, απαίτησαν εκβιαστικά από τον 32χρονο το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να πετύχουν τον σκοπό τους.

Μετά το περιστατικό, ο 32χρονος αποχώρησε από το σπίτι του και σύμφωνα με την καταγγελία, τρεις από τους δράστες εκμεταλλευόμενοι την απουσία του, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ, καθώς και τρόφιμα αξίας περίπου 3.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι φερόμενοι δράστες σε συνάντηση που είχαν με τον 32χρονο τον Σεπτέμβριο, απαίτησαν εκ νέου το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια τον χτύπησαν τραυματίζοντάς τον ελαφρά και με την απειλή όπλου του αφαίρεσαν το αυτοκίνητο, το οποίο βρέθηκε και κατασχέθηκε.

