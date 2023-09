Τρίκαλα

Ενδοοικογενειακή βία – Τρίκαλα: Γυναίκα κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον σύζυγο της

Ο φερόμενος ως δράστης έχει εξαφανιστεί προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία στα Τρίκαλα, έπειτα από καταγγελία γυναίκας ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της, σε χωριό της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η καταγγελία έγινε το βράδυ της Παρασκευής (22/09). Ο άνδρας διαφεύγει της σύλληψης και αναζητείται από την αστυνομία.

Σημειώνεται πως το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό που επλήγη ιδιαίτερα από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

