Πέλλα: 25χρονος πέθανε μετά από ανατροπή τρακτέρ

Ο άτυχος νέος έχασε τη ζωή του όταν η καρότσα του τρακτέρ που ήταν γεμάτη ξύλα, δίπλωσε και τον καταπλάκωσε.

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Ελευθεροχώρι Πέλλας, όταν περίπου στις 9 το πρωί. γεωργικός ελκυστήρας με συρόμενη καρότσα έμφορτη με ξύλα, που οδηγούσε 25χρονος, εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καρότσα του τρακτέρ δίπλωσε και τον καταπλάκωσαν τα ξύλα που είχε επάνω. Αποτέλεσμα του συμβάντος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 25χρονου οδηγού. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Σήμερα (24 Σεπτεμβρίου 2023) και ώρα 09.00 περίπου, στο Ελευθεροχώρι Πέλλας, γεωργικός ελκυστήρας με συρόμενη καρότσα έμφορτη με ξύλα, που οδηγούσε 25χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 25χρονου. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.

