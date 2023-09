Μεσσηνία

Μεσσηνία: πυροβόλησε τον αδερφό του με καραμπίνα

Ένας άνδρας πυροβόλησε τον αδερφό του με κυνηγετικό όπλο.

Το απόγευμα της Κυριακής ένας 56χρονος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο τον 66χρονο αδερφό του έπειτα από λογομαχία για οικογενειακές διαφορές.

Ο 66χρονος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ ο 56χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Οιχαλίας.

