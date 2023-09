Δωδεκανήσα

Ρόδος - Κακοποίηση ζώων: Νεαρός κλωτσά γάτα στο νερό (βίντεο)

Τοπικός και πανελλαδικός αποτροπιασμός των φιλόζωων για την πράξη του νεαρού αγοριού, το οποίο αναζητείται από τις αρχές.

Ένα ακόμα περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγράφηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στη Ρόδο.

Νεαρός φέρεται να δελεάζει γάτες με κομμάτι τροφής και εν συνεχεία μόλις αυτές τον εμπιστεύονται, να κλωτσά με δύναμη μία από αυτές μέσα στο νερό. Την όλη διαδικασία φαίνεται να είχαν αποφασίσει ο νεαρός μαζί με φίλους του εν είδει κακώς εννοούμενου «αστείου», όντας μάλιστα τόσο περήφανοι για το χιούμορ τους που τη βιντεοσκόπησαν περιγελώντας όλοι μαζί το άτυχο ζώο μετά την κλωτσιά και τη βύθισή του. Το σχετικό βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, εθελοντικές οργανώσεις έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του, και το Κυνοκομείο Ρόδου υπέβαλε σχετική καταγγελία στην Εισαγγελία του νησιού.

Φιλόζωοι της περιοχής φέρονται να εντόπισαν τη γάτα και να βεβαιώθηκαν ότι είναι σώα και υγιής.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο νεαρός πρόκειται να εντοπιστεί και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πράξης του.

Πηγή: Rodosreport.gr

