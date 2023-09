Αχαΐα

Τροχαίο στην Πάτρα: Πέθανε και η οδηγός - Θρήνος για παππού και 3χρονο εγγονό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγες ώρες μετά από το 3χρονο παιδί και τον παππού του, εξέπνευσε και η δεύτερη οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα. Πως συνέβη η τραγωδία.

-

Τραγωδία στην Πάτρα με τρεις νεκρούς, ανάμεσα τους ένα 3χρονο αγοράκι, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 25/09/2023, στην ΝΕΟ Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος του κτιρίου της Πυροσβεστικής, όταν πολυτελές αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ.

Σύμφωνα με πληφορίες του pelop.gr νεκροί είναι ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος, 66 ετών, κάτοικος Πατρών, ο εγγονός του μόλις 3 ετών και η οδηγός του άλλου αυτοκινήτου, 53 ετών κάτοικος Ρίου,.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, η 61χρονη συνεπιβάτιδα του πολυτελούς αυτοκινήτου, σύζυγος και γιαγιά των δύο θυμάτων.

Το πολυτελές αυτοκίνητο με οδηγό τον 66χρονο εκινείτο από τη Διγενή Ακρίτα με κατεύθυνση τον κόμβο Κανελλοπούλου, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε η 53χρονη.

Στη συνέχεια συγκρούστηκε και με τρίτο αυτοκίνητο με οδηγό μια 51χρονη

Ειδήσεις σήμερα:

Νέες ταυτότητες: Ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Κάρλα - Μητέρα 43χρονου: Τι κακό, Θεέ μου, έπεσε στο σπιτικό μας...

Τροχαίο: Εγκατάλειψη οδηγού μηχανής, που εκσφενδονίστηκε μετά από σύγκρουση (βίντεο ντοκουμέντο)