Λαμία: Μαθητής έπεσε από ύψος 5 μέτρων - Υποχώρησε το κάγκελο (εικόνες)

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο μαθητής, μετά την πτώση του από μεγάλο ύψος, μεσα στο σχολείο.

Σοβαρό ατύχημα με 13χρονο μαθητή σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/9/23) στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας στον Αφανό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport μαθητής της Α’ Γυμνασίου βρισκόταν στο χώρο του πίσω προαυλίου και πήγε να καθίσει ακουμπώντας με την πλάτη στα κάγκελα, όπως αναφέρουν μαρτυρίες άλλων παιδιών. Τότε υποχώρησε το προστατευτικό πλέγμα και βρέθηκε στο κενό από ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων!

Στο σημείο επικράτησε πανικός με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς να σπεύδουν προς βοήθεια στο μικρό μαθητή που αρχικά δεν είχε τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο και ενώ ο μαθητής είχε αρχίσει να συνέρχεται. Φέροντας σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα και εμφανώς στα δύο του πόδια, διακομίστηκε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, όπου όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό βρέθηκε από πάνω του για άμεσες εξετάσεις και αξιολόγηση της κατάστασης του.

Στο σημείο έφτασε ο Δήμαρχος Λαμιέων Ευθύμιος Καραΐσκος, καθώς και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Σπαλιώρας για να δουν πως έγινε το κακό.

Έκλεισε προσωρινά η πρόσβαση στο χώρο, προκειμένου να μην υπάρξει νέο ατύχημα και θα ακολουθήσει επιθεώρηση από ειδικούς της κατάστασης όλης της περίφραξης.

