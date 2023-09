Αχαΐα

Τροχαίο στην Πάτρα: ΟΙ πρώτες στιγμές μετά τον θάνατο παππού και εγγονού (βίντεο)

Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο όπου σκοτώθηκαν ένας άνδρας και ο 3χρονος εγγονός του. Τραγικοί μάρτυρες οι γονείς του παιδιού.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας από την τραγωδία που έγινε στην Νέα Εθνική οδό Πατρών – Αθηνών, το βράδυ της Κυριακής. Τρεις άνθρωποι νεκροί και ανάμεσα τους ένα τρίχρονο παιδάκι. Όλα έγιναν όταν το πολυτελές όχημα ξέφυγε από την πορεία του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται και αφού καβάλησε το διαχωριστικό έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα που ήταν έτοιμο να ξεκινήσει. Το σταθμευμένο όχημα πήρε φωτιά.

Νεκροί από την τρομερή σύγκρουση είναι ο 66χρονος οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου, και το τρίχρονο εγγονάκι του. Την τελευταία της πνοή άφησε και η οδηγός του σταθμευμένου οχήματος Μαρία Αλεξανδράτου. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται και η σύζυγος του οδηγού του πολυτελούς αυτοκινήτου που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νεκρή είναι και η οδηγός του σταθμευμένου οχήματος.

Η τραγική ειρωνεία; Σύμφωνα με μαρτυρίες πίσω από το κάμπριο αμάξι ακολουθούσαν με άλλο όχημα οι γονείς του 3χρονου παιδιού. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και όσο την είδαν από κοντά και ήταν αυτόπτες μάρτυρες του τραγικού αυτού δυστυχήματος, δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί.

Η ανακοίνωσή της αστυνομίας για το θανατηφόρο τροχαίο στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών:

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών.

Ειδικότερα, ένας 66χρονος ημεδαπός άνδρας, οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνεπιβάτες μια ημεδαπή γυναίκα και ένα ανήλικο αγόρι, ηλικίας τριών ετών, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούσθηκε με δυο αυτοκίνητα, που οδηγούσαν δύο ημεδαπές γυναίκες ηλικίας 53 και 51 ετών αντίστοιχα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν οι θανάσιμοι τραυματισμοί του 66χρονου άνδρα, της 53χρονης και του τρίχρονου αγοριού.

Από την σύγκρουση επίσης προκλήθηκε ο σοβαρός τραυματισμός της συνεπιβάτιδας του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 66χρονος, η οποία μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών.

Ενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, για τη διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος».

