Θεσσαλονίκη: Έστησαν καρτέρι σε 17χρονο έξω από το σχολείο του και τον χτύπησαν ανελέητα

Ομάδα 10 ατόμων χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές τον 17χρονο που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Τι είχε προηγηθεί.

Ανήλικοι έστησαν καρτέρι σε 17χρονο έξω από το σχολείο του στη Θεσσαλονίκη. Ο μαθητής δέχθηκε επίθεση από ομάδα 10 ατόμων, ανάμεσά τους και συμμαθητές του, που τον χτύπησαν σε όλο του το σώμα, με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ φέρει εκδορές στο πρόσωπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο 17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, στην οδό Χριστοπούλου, στο κέντρο της πόλης.

Ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο παρέλαβε τον 17χρονο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου“, για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, την προηγούμενη εβδομάδα, ο 17χρονος χτύπησε συμμαθητή του στο πρόσωπο, αφού προηγουμένως εκείνος εξαπέλυσε ύβρεις κατά της μητέρας του.

Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.

