Ηλεία

Τροχαίο δυστύχημα στον Πύργο: Νεαρός ξεψύχησε στην άσφαλτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν δυο νέοι, έπεσε σε μάντρα σπιτιού, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

-

Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε, περίπου στις επτά το απόγευμα της Δευτέρας, στα Λαστέϊκα του δήμου Πύργου.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις έξι και μισή το απόγευμα. Ο 19χρονος μαζί με ακόμα έναν νεαρό φίλο του, κινούνταν με δίκυκλο στο δρόμο που οδηγεί από τον ΟΑΕΔ προς τα Λαστέικα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασαν το έλεγχο, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν σε μάντρα σπιτιού και στη συνέχεια, να καταλήξουν στο οδόστρωμα.

Οι δύο νεαροί διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γ.Ν. Ηλείας, όμως για τον 19χρονο ήταν πολύ αργά.

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Κάρλα - Μητέρα 43χρονου: Τι κακό, Θεέ μου, έπεσε στο σπιτικό μας...

Μελίνα Παρασκάκη: Καταδικάστηκε η αναισθησιολόγος για τον θάνατο της 4χρονης

Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από 15χρονες μαθήτριες στο ίδιο σχολείο (εικόνες)