Λαμία: Εξιχνιάστηκε η ληστεία σε βενζινάδικο

Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας προχώρησαν στη σύλληψη των τεσσάρων δραστών.

Στην εξιχνίαση ληστείας που σημειώθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Λαμία, την περασμένη Πέμπτη προχώρησε η Αστυνομία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας:

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, εξιχνιάσθηκε άμεσα υπόθεση ληστείας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, σε βάρος αλλοδαπού υπαλλήλου υγρών καυσίμων, η οποία διαπράχθηκε απογευματινές ώρες της (21-09-2023), στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας.

