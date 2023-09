Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δύο επιθέσεις κατά ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνονται συνεχώς τα περιστατικά βίας με θύματα ανηλίκους στη συμπρωτεύουσα, με ένα περιστατικό να σημειώνεται κάθε τόσο.

-

Άλλο ένα περιστατικό βίας με θύμα ανήλικο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Λητής, όπου λίγο πριν από τις 10 το βράδυ ένας 17χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων.

Ο νεαρός καθόταν με την παρέα του, σε πλατεία της περιοχής, όταν ξαφνικά τους πλησίασαν άγνωστοι και τους επιτέθηκαν για άγνωστο λόγο. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκε ο 17χρονος, χωρίς όμως να χρειαστεί να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο.

Είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα, στις 2.30 το μεσημέρι, άλλο επεισόδιο εις βάρος ανήλικου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επρόκειτο για 17χρονο μαθητή που δέχθηκε επίθεση από άγνωστα άτομα έξω από λύκειο στην οδό Χριστοπούλου. Οι δράστες τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές και χρειάστηκε να μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο.

Και τα δύο περιστατικά ερευνώνται από τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα.

Ειδήσεις σήμερα

Κέρκυρα - Λεπτοσπείρωση: Δεύτερος θάνατος στο ίδιο χωριό

Τροχαίο στην Λιβύη - Τραυματίας: πίστευα ότι βλέπω εφιάλτη... (εικόνες)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Σοκ με Μάγκνουσον, σάλος για το πανό (εικόνες)