Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - καταγγελία: 12χρονη έσβησε τσιγάρο στο στήθος 13χρονης

Σοκ προκαλεί η καταγγελία της μητέρας του άτυχου κοριτσιού, το οποίο τρομοκρατήθηκε από τη συμπεριφορά των συνομηλίκων της.

Σοκ προκαλεί το νέο περιστατικό βίας ανάμεσα σε μία 12χρονη και σε μία 13χρονη που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας 25/09 στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης, με το ένα κορίτσι να σβήνει στο στήθος του άλλου τη γόπα του αναμμένου τσιγάρου της.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα της 13χρονης στην ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης seleo.gr , η κόρη της είχε μια παρεξήγηση με μια 12χρονη, η οποία με πρόσχημα πως θέλουν να μιλήσουν και να λύσουν ειρηνικά τις διαφορές τους, της έκλεισε ραντεβού. Όμως το ραντεβού ήταν παγίδα. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, η 13χρονη δέχθηκε επίθεση με φωνές και ύβρεις από την 12χρονη και άλλα 5 παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, που βρίσκονταν εκεί, και κάποια στιγμή η 12χρονη έσβησε το τσιγάρο που κάπνιζε πάνω στο στήθος της 13χρονης. Οι γονείς της 13χρονης έκαναν μήνυση για το περιστατικό στους γονείς και το παιδί και τότε ενημερώθηκαν πως εκκρεμεί άλλη μία μήνυση για τη 12χρόνη για ξυλοδαρμό εις βάρος ανήλικης, που έλαβε χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η καταγγελία της μητέρας της 13χρονης στην ιστοσελίδα:

«Σας αποστέλλω αυτό το μήνυμα για να σας ενημερώσω για το συμβάν που έγινε στην 13χρονη κόρη μου εχθές το απόγευμα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Είχε μια παρεξήγηση με μια 12χρονη “φίλη” της η οποία είναι γνωστή στην περιοχή μας για την παραβατική της συμπεριφορά. Η εν λόγω φίλη έχει ενημερώσει κοινούς φίλους πως θέλει να χτυπήσει την κόρη μου και να της κάνει κακό όπως συγκεκριμένα ανέφερε, γνωρίζοντας πως η κόρη μου το έχει μάθει, της δίνει ραντεβού σε κάποιο σημείο με το πρόσχημα πως θέλει να μιλήσουν και να λύσουν ειρηνικά την παρεξήγηση.

Η κόρη μου δέχτηκε να την συναντήσει. Μόλις έφτασε στο σημείο το εν λόγω κορίτσι ήταν εκεί με 5 παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και με ύβρεις, απειλές και φωνές επιτέθηκε στην κόρη μου και το αποκορύφωμα αυτού ήταν να σβήσει το τσιγάρο που κάπνιζε πάνω στο στο στήθος της κόρης μου. Πράττωντας τα δέοντα ως γονείς, κάνοντας μήνυση στους γονείς και στο παιδί μάθαμε από την αστυνομία πως εκκρεμεί και άλλη μήνυση για το 12 χρόνο κορίτσι για ξυλοδαρμό που έλαβε χώρα στις 6/09 σε ένα άλλο κορίτσι της περιοχής. Μιλάμε για μαθητές του γυμνασίου. Σας αναφέρω το περιστατικό για έναν και μόνο λόγο. Η πολιτεία, η κοινωνία που βαδίζει όταν τα παιδιά της ως μόνο ‘ όπλο’ τους έχουν το ξύλο και την βιαιοπραγία;»

