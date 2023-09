Μαγνησία

Βόλος: Στην φυλακή ο άνδρας που “φυλάκισε” γυναίκα και παιδί για 2 χρόνια

Ο 28χρονος υποστήριξε ότι έδειρε τη γυναίκα του επειδή τον... ζάλιζε να μετακομίσουν στο εξωτερικό.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 28χρονος μετανάστης πολίτης Αλβανίας ο οποίος φέρεται να κρατούσε απομονωμένη στο σπίτι τους και να κακοποιούσε, την 22χρονη σύζυγό του, μαζί με το δίχρονο παιδάκι τους, στις Αλυκές του Βόλου. Ο 28χρονος οδηγήθηκε την Τρίτη ενώπιον του Ανακριτή και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως δεν κακοποίησε την σύζυγο του. Ωστόσο, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του μέχρι να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας, μετά από δυο μήνες περίπου.

Η 22χρονη φέρεται ήδη στην κατάθεση που έδωσε μέσα από το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, πριν μεταφερθεί σε κοινωνική δομή μαζί με την ανήλικη κόρη της, να επιβεβαίωσε τα όσα κατέθεσε η γειτόνισσά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ανέφερε πως αν και οι πόρτες του σπιτιού δεν ήταν κλειδωμένες, εκείνη δεν έβγαινε και δεν πήγαινε στην αστυνομία να καταγγείλει τον σύζυγο της, εξαιτίας των σημαντικών απειλών που δεχόταν από αυτόν, και του φόβου που της είχε καλλιεργήσει εδώ και τουλάχιστον δυο χρόνια. Ψυχολόγοι από την πρώτη στιγμή βρίσκονται δίπλα στην μητέρα και το παιδί, μπροστά στα μάτια του οποίου, έγιναν όλα.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο 28χρονος φέρεται να «επιτέθηκε στη σύζυγο του και να της προκάλεσε σωματικές βλάβες χτυπώντας την στο πρόσωπο και στο σώμα με τις γροθιές του και πιάνοντας την από το λαιμό. Όταν η περίοικος (όν., επ.) αντιλαμβανόμενη το εν λόγω περιστατικό προσέτρεξε σε βοήθεια, ο κατηγορούμενος φέρεται να την απείλησε και της προκάλεσε επίσης σωματικές βλάβες στο πρόσωπο χτυπώντας την με το χέρι του. […] Το τελευταίο χρονικό διάστημα των δυο ετών που συγκατοικούσαν στον Βόλο, αυτός φέρεται να μην της επέτρεπε την έξοδο από το σπίτι, εκτός από ελάχιστες φορές που αυτό πραγματοποιήθηκε από κοινού, ενώ εντός του ανώτερω διαστήματος, φέρεται να υπήρξε συνεχόμενη χρονική διάρκεια πέντε μηνών όπου την εξανάγκασε με χρήση σωματικής βίας και απειλών σε μόνιμο περιορισμό στην οικία».

Οι δηλώσεις του συζύγου

Ο 28χρονος, μιλώντας μέσα από το κρατητήριο στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Star, δήλωσε: «Τη χτύπησα την Πέμπτη, είναι όμως ψέματα ότι την είχα φυλακισμένη. Τις τελευταίες μέρες με εκνεύριζε γιατί ήθελε να φύγουμε και να πάμε στην Αγγλία που ήταν τα ξαδέλφια της. Αν ήθελε να με χωρίσει θα μπορούσε να μου το πει. Εγώ ήρθα στην Ελλάδα γιατί ήθελα μια άλλη ζωή. Της είχα πει πολλές φορές να βγούμε έξω και δεν ήθελε γιατί έλεγε ότι δεν είχαμε λεφτά. Εγώ δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ και το σπίτι μου πάντα ήταν γεμάτο για εκείνη και το παιδί. Μόνο την Πέμπτη την χτύπησα γιατί με ζάλιζε να φύγουμε για Αγγλία […] Εμένα μόνο το παιδί μου με ενδιαφέρει. Αυτό είναι η ζωή μου, γι’ αυτό δούλευα τόσες ώρες, για να μην του λείψει τίποτα».

