Τροχαίο δυστύχημα στα Τρίκαλα

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που έγινε όταν αυτοκίνητο που έκανε προσπέραση, συγκρούστηκε μετωπικά με μηχανάκι.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Τρίκαλα, με θύμα ένας 18χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα, κινούμενος στην οδό Μετεώρων, φέρεται να χτυπήθηκε μετωπικά από ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου επιχείρησε προσπέραση και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο θάνατος του 18χρονου ήταν ακαριαίος, ενώ για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται σχετική προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων.

