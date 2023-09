Αρτα

Έγκλημα στην Άρτα: Στον ανακριτή ο πατροκτόνος (βίντεο)

Το έγκλημα με τη δολοφονία του 65χρονου συγκλονίζει την Άρτα και τους στενούς συγγενείς της οικογένειας.

Ενώπιον ανακριτή αναμένεται να βρεθεί εντός της ημέρας ο 38χρονος γιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε 6 μέρες μετά τη διπλή εξαφάνιση που αναστάτωσε την Άρτα. Ο φερόμενος ως πατροκτόνος εντοπίστηκε σε στάνη και λίγο αργότερα φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς, το σημείο που είχε χτυπήσει τον πατέρα του με μία πέτρα.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε από αστυνομικούς στην Άμφισσα το βράδυ της Τρίτης 26 Σεπτεμβρίου. Τον 38χρονο είχε δει γυναικά κτηνοτρόφος της περιοχής με αίματα στα χέρια και στο σώμα του μέσα στο αυτοκίνητό του, πριν τέσσερις ημέρες και χθες τον εντόπισε άλλος κτηνοτρόφος να κρύβεται μέσα στον στάβλο του.

Η λήξη του μυστηρίου ήρθε λίγο μετά τις τέσσερις όταν ο 38χρονος οδήγησε τις αρχές σε έναν αγροτικό δρόμο, 150 μέτρα απ την εθνική οδό Αντιρρίου–Ιτέας όπου άφησε το άψυχο κορμί του 65χρονου πατέρα του ο 38χρονος





