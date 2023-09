Κορινθία

Κόρινθος: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητή έξω από σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το τροχαίο και ποια η κατάσταση υγείας του ανήλικου μαθητή

-

(εικόνα αρχείου)





Ένας 15χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, έξω από το Γυμνάσιο Ισθμίας στην Κυρά Βρύση.

Ο μαθητής διακομίστηκε με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου με τραύματα στο πρόσωπο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Κρήτη: Έκλεψε αυτοκίνητο και το τράκαρε λίγο παρακάτω

Κινηματογραφική καταδίωξη από το Κορωπί στη Γλυφάδα