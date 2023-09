Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σκυλιά ζούσαν σε διαμέρισμα τρώγλη - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αρχές έφτασαν στο σπίτι αυτό μετά από καταγγελία που έγινε. Τι εντόπισαν στην έρευνα τους.

-

Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες από το διαμέρισμα-τρώγλη όπου ζούσαν δύο σκυλιά στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο δεν τηρούνταν ούτε καν τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, με τις αρχές να συλλάμβάνουν ένα άτομο και να αναζητούν ακόμη ένα.

Ειδικότερα, έπειτα από σχετική καταγγελία, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο διαμέρισμα στην περιοχή Ωραικάστρου Θεσσαλονίκης και συνέλαβαν τον 38χρονο ιδιοκτήτη του ενός σκύλου, ενώ αναζητούν τον 31χρονο αδερφό του, ιδιοκτήτη του έτερου σκύλου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

"Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για υπόθεση που αφορά σε παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ωραιοκάστρου και αρμόδιο προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης σε θέματα ευζωίας των ζώων, συνέλαβαν απογευματινές ώρες χθες (26-09-2023) 38χρονο ημεδαπό.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Δήμο Ωραιοκάστρου και την αρμόδια εταιρεία για την περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων του Δήμου, εντοπίσθηκαν σε διαμέρισμα δύο σκυλιά, τα οποία διέμεναν σε ακατάλληλες συνθήκες και με σημάδια εγκατάλειψης. Τα ζώα παραδόθηκαν στην αρμόδια εταιρεία και μεταφέρθηκαν σε κτηνίατρο για περαιτέρω έλεγχο.

Συνελήφθη ο 38χρονος ιδιοκτήτης του ενός σκύλου, ενώ αναζητείται ο 31χρονος αδερφός του, ιδιοκτήτης του έτερου σκύλου.

Επιπλέον, σε βάρος του επιβλήθηκαν δύο διοικητικά πρόστιμα για τους κανόνες ευζωίας και την παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης του ζώου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα".

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Κρήτη: Έκλεψε αυτοκίνητο και το τράκαρε λίγο παρακάτω

Κινηματογραφική καταδίωξη από το Κορωπί στη Γλυφάδα