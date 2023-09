Αρτα

Έγκλημα στην Άρτα – Μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Ο πατροκτόνος μου ζήτησε να καλέσω την αστυνομία (βίντεο)

Ο βοσκός που βρήκε τον 38χρονο στο μαντρί του περιέγραψε το τι είδε στον ΑΝΤ1. Η κατάσταση του πατροκτόνου και η σύλληψή του.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Με βήμα αργό, σκυμμένο κεφάλι και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο 38χρονος καθ’ ομολογίαν πατροκτόνος επέστρεψε στο αστυνομικό τμήμα της Άμφισσας όπου κρατείται. Πήρε 24ωρη προθεσμία προκειμένου αύριο ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα να απολογηθεί για το φρικτό έγκλημα. Η ιατροδικαστική εξέταση της σορού του θύματος σοκάρει. Ο 65χρονος πατέρας του χάθηκε από δυο βαριά χτυπήματα με πέτρα στην κροταφική περιοχή

«Έφερε πολλά χτυπήματα στο κεφάλι, όμως δυο ήταν τα πιο σοβαρά στην κροταφική περιοχή , τα οποία επέφεραν και τον θάνατο, ο οποιος δεν ήταν ακαριαίος, αλλά επήλθε 2-3 λεπτά αργότερα. Ήταν δύσκολο να εντοπιστούν άλλα σημάδια, καθώς η σωρός ήταν σε προχωρημένη σήψη, γεμάτη δαγκωματιές ζώων» ,αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση.

Ο πατέρας ήταν συνταξιούχος καθηγητής φυσικής αγωγής και χοροδιδάσκαλος σε πολιτιστικό σύλλογο, ιδιαίτερα αγαπητός στην πόλη της Άρτας

Αυτόπτης μάρτυρας που εντόπισε τον 38χρονο στο μαντρί του μίλησε στον ΑΝΤ1 και περιέγραψε τη στιγμή:

«Τον ρώτησα «τι θες εδώ μέσα στο στάβλο»; «Είμαι» μου λέει «από την Άρτα, είμαι ορειβάτης και χάθηκα», είπε και ερωτηθείς αν του «φάνηκε ήρεμος», απάντησε:

«Πολύ ήρεμος! Δηλαδή, δεν φαινόταν ο άνθρωπος ότι είχε εκτελέσει φόνο».

Θυμάται τον 38χρονο, εξουθενωμένο από την ασιτία και την δίψα, να του δηλώνει ορειβάτης, μιας και ο φερόμενος ως δράστης ήταν για χρόνια μέλος σε ορειβατικούς συλλόγους της Άρτας. Μάλιστα, απόλυτα ήρεμος ζητούσε από τον βοσκό να ειδοποιήσει την αστυνομία, ώστε με περιπολικό να κατέβει στο κοντινότερο χωριό. Ωστόσο, ο βοσκός περιγράφει στον ΑΝΤ1 πως μαζί με την αστυνομία έστησαν επιχείρηση σύλληψής του

«Η Αστυνομία λέει ‘πήγαινε το φαγητό να φάει και άφησε τον εκεί να καθίσει’. Όταν πήγα εκεί γνώριζα όλο το θέμα, δεν του είπα τίποτα. Του έδωσα το φαγητό , έφαγε, τον παρακολουθούσα βέβαια, γιατί μου είχαν πει «μην φύγει» γιατί αν φύγει από εκεί , τον χάνουμε και πάει όλη η δουλειά μας στράφι. Εκείνη την στιγμή που τον έβλεπα εγώ δεν ήξερε τι έχει κάνει. Αφού μου έλεγε «πάρε την αστυνομία τηλέφωνο να έρθει να με πάρει» Δεν μπορώ να πω ότι είχε τα λογικά του.

Το άψυχο σώμα του άτυχου πατέρα βρέθηκε 8 χλμ παό το σημείο όπου κρυβόταν στο μαντρί ο γιός του.

