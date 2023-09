Φθιώτιδα

Κακοκαιρία “Elias” – Λαμία: Ενισχύουν τα αναχώματα στον Σπερχειό

Δεκάδες φορτηγά ξεφορτώνουν υλικό και ενισχύουν τα αναχώματα σε κρίσιμα σημεία. Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι του χωριού Κόμμα να εγκαταλείψουν τα σπίτια του.

Στην Λαμία όλη τη νύχτα προσπαθούν να ενισχύσουν τα αναχώματα στο Σπερχειό για να αποφύγουν την πλημμύρα σε μία ευρύτερη περιοχή.

Δεκάδες φορτηγά ξεφορτώνουν υλικό και ενισχύουν τα αναχώματα σε κρίσιμα σημεία με συνέπεια μέχρι στιγμής να έχουν συγκρατήσει την ορμή του ποταμού.

Σε αυτό βοήθησε μία ύφεση για 6 ώρες περίπου στην ένταση της βροχόπτωσης με συνέπεια να μην υπάρξει υπέρμετρα μεγάλος όγκος νερού. Όμως από τις 4:00 το πρωί βρέχει καταρρακτωδώς τόσο στη Λαμία όσο και στη Δυτική Φθιώτιδα και η αγωνία έχει ξεκινήσει και πάλι για το Σπερχειό.

Οι κάτοικοι του χωριού Κόμμα που αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο βρίσκονται από χθες το βράδυ σε μία διαρκή ετοιμότητα, έτσι ώστε όταν δοθεί το σύνθημα της εκκένωσης να φύγουν γρήγορα, για να μην εγκλωβιστούν από τα νερά. Προληπτικά 15 περίπου οικογένειες, με ευάλωτα μέλη, έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία αλλά και συγγενικά τους πρόσωπα.

Χωματουργικά μηχανήματα παλεύουν όλη νύχτα στα αναχώματα και πολλοί από τους κατοίκους παραμένουν συγκεντρωμένοι μαζί με τις αρχές στο κοινοτικό γραφείο. Λεωφορεία περιμένουν κοντά στο χωριό για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των ανθρώπων, ενώ οικόσιτα ζώα έχουν ήδη μεταφερθεί από χθες σε ασφαλή σημεία.

