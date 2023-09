Εύβοια

Εύβοια - Ελικόπτερο: η στιγμή της πτώσης στην θάλασσα (βίντεο)

Καρέ - καρέ η πορεία του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην θάλασσα, στο Αχλάδι, της βόρειας Εύβοιας.

Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης πολιτικού ελικοπτέρου στη Βόρεια Εύβοια, έδωσε στην δημοσιότητα η Καθημερινή.

Τo ατύχημα κατεγράφη σε θαλάσσια περιοχή στην παραλία Αχλάδι, στο βόρειο τμήμα του νησιού, το οποίο πλήττεται από την κακοκαιρία «Elias».

Σε εξέλιξη βρίσκεται αεροναυαγοσωστική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από Super Puma, το οποίο μετέβη στο σημείο από την 111 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες πλωτών του λιμενικού σώματος καθώς και ιδιωτικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή Αχλαδίου, όπου πνέουν άνεμοι 4 μποφόρ.

Πρόκειται για πολιτικό ελικόπτερο Agusta Α109.

Στο σχέδιο πτήσης ήταν δηλωμένος ένας επιβαίνων, ο χειριστής του ελικοπτέρου.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται αναζητήσεις για δύο άτομα.

Το ελικόπτερο, εκτελούσε ιδιωτική πτήση, Αφίδναι – Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών προσγειώθηκε προσωρινά στο Μαντούδι Ευβοίας, από όπου απογειώθηκε στις 10:13 με προορισμό το Πήλιο.

Ωστόσο λίγο αργότερα, χάθηκε από τα ραντάρ της ΥΠΑ ενώ πετούσε πάνω από τη Βόρεια Εύβοια.

