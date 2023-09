Αρτα

Άρτα - Πατροκτονία: Στην φυλακή ο 38χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον δρόμο της φυλακής πήρε ο 38χρονος από την Αρτα, που σκότωσε τον 68χρονο πατέρα του.

-

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος πατροκτόνος από την Άρτα που σκότωσε τον 68χρονο πατέρα του με πέτρα στο κεφάλι και βρέθηκε μέσα σε μαντρί στη Φωκίδα.

Ο πατροκτόνος βρέθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι συμφώνησαν να προφυλακιστεί μετά την απολογία του για το έγκλημα που σόκαρε το Πανελλήνιο.

Το χρονικό της οικογενειακής τραγωδίας

Πατέρας και γιος αγνοούνταν για 6 ημέρες, καθώς ο πατέρας είχε πάει στη Λαμία για να παραλάβει τον γιο του από το νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με όσα ομολόγησε στους αστυνομικούς, τσακώθηκαν άσχημα και πήρε μια πέτρα και τον χτύπησε στο κεφάλι.

Ένα ισχυρό χτύπημα με πέτρα κοντά στην περιοχή του κροτάφου είναι εκείνο που, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, αποτελεί την αίτια θανάτου του πατέρα που δολοφονήθηκε από τον ίδιο του τον γιο, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι τον σκότωσε στις 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη τους.

Ο 38χρονος βρέθηκε από έναν βοσκό μέσα σε ένα μαντρί στη Φωκίδα σε άθλια κατάσταση και κάλεσε τις Αρχές γιατί νόμιζε πως είναι ληστής. Ωστόσο, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο, ο οποίος τους υπέδειξε το σημείο που σκότωσε τον πατέρα του.

Η σορός του 68χρονου βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη ενώ έφερε και δαγκωματιές από άγρια ζώα. «Είχαμε τσακωθεί λίγη ώρα νωρίτερα. Φτάσαμε στο σημείο που σας οδήγησα και βρήκατε τη σορό του κι εκεί τον σκότωσα. Πήρα μια πέτρα και τον χτύπησα στο κεφάλι», φέρεται να είπε ο πατροκτόνος στους αστυνομικούς του Τμήματος Άφμισσας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια - Ελικόπτερο: η στιγμή της πτώσης στην θάλασσα (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Εισαγγελέας: Ο πιλότος σκότωσε την Καρολάιν για να την εκδικηθεί

Revenge porn - Εύβοια: Εφιάλτης για μαθήτρια από “καυτή” φωτογραφία